PSG: Große Sorgen bei Thomas Tuchel - nächster Superstar verletzt

Für Thomas Tuchel kommt es bei Paris Saint-Germain knüppeldick: Schon wieder hat sich einer der Superstars des PSG-Trainers verletzt. Nachdem Neymar bereits monatelang wegen einer Mittelfuß-Verletzung ausfallen wird, hat es nun auch Edinson Cavani erwischt. Der Uruguayer musste beim 1:0-Sieg am Samstag in der französischen Liga gegen Girondins Bordeaux in der Halbzeit angeschlagen ausgewechselt werden. Er habe sich laut PSG-Mitteilung eine Sehnenverletzung an der rechten Hüfte zugezogen, die ihm wohl die Teilnahme am Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen Manchester United (Dienstag, 21 Uhr, Sky) kosten wird. Behandlung und Ausfallzeit hingen laut PSG von der "Entwicklung in den kommenden Tagen" ab.