Spiel verschoben: PR-Trip von Paris Saint-Germain nach Katar sorgt für Ärger

Die Mannschaften der Ligue 1 wittern eine Sonderbehandlung bei Liga-Primus Paris Saint-Germain. Während zahlreiche Konkurrenten im Dezember 2018 abgesagte Spiele vor dem offiziellen Start in die Rückrunde nachholen mussten, erhielt der Titelverteidiger eine Genehmigung für ein Kurztrainingslager in Katar.

Im Emirat, das den Klub mit Millionen aus staatlichen Institutionen finanziert, weilte das Star-Ensemble um Neymar und Kylian Mbappe allerdings nach Angaben von Sportschau.de vor allem zu PR-Zwecken. Videos zeigen die prominenten Fußballer bei Fahrten in Geländewagen oder bei einem Kamelrennen. Veranstaltungen, die Katar wohl vor allem für Touristen attraktiv machen soll. Im Gegenzug zahlt allein die Tourismusbehörde des Staates laut Football Leaks rund 200 Millionen Euro im Jahr.

Bei der Konkurrenz in der heimischen Ligue 1 sorgte der Trip, für den PSG eine Genehmigung der Liga erhalten hatte, für Unmut. "Diese Meisterschaft hat keinen Wert mehr", zürnte Laurent Bossier, Sportdirektor von Aufsteiger Olympique Nimes. Auch Amiens-Trainer Christophe Pelissier ist mit der Entscheidung zu Gunsten der Pariser nicht einverstanden und betonte: "Wir wurden verpflichtet, in der Woche vor dem offiziellen Rückrundenstart noch zwei Nachholspiele auszutragen."

PSG muss im Februar und März ran

Zwischen dem 8. und 16. Januar wurden insgesamt acht Spiele absolviert, die wegen der sogenannten "Gelbwesten"-Proteste in Frankreich im Dezember abgesagt worden waren. Nimes muss so insgesamt vier Partien innerhalb von zehn Tagen absolvieren, auch Amiens' Terminplan ist gut gefüllt. Die beiden abgesagten Spiele mit Beteiligung von Paris Saint-Germain wurden dagegen in den Februar und den März verlegt.