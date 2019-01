PSG sucht Neymar-Ersatz: Chelsea-Star und USA-Kicker im Gespräch

Paris Saint-Germain steht offenbar vor einem Last-Minute-Transfer am Deadline Day. Das berichtet Sky UK. Nach Informationen des englischen Pay-TV-Senders sucht PSG um Trainer Thomas Tuchel noch einen Ersatz für den verletzten Superstar Neymar. Wie am Donnerstag bekannt wurde, fällt der Brasilianer bis mindestens Mitte April wegen einer Mittelfuß-Fraktur aus. Laut Sky UK soll dieser Ersatz Willian sein. Ein Angebot für den 30 Jahre alte brasilianischen Nationalspieler werde erwartet, so der Bericht.