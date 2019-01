Schock für PSG: Superstar Neymar fällt monatelang aus

Die schlimmsten Befürchtungen von Paris Saint-Germain um Trainer Thomas Tuchel haben sich bewahrheitet: Superstar Neymar fällt wegen einer erneut schweren Verletzung am rechten Mittelfuß monatelang aus. Via Twitter schrieb PSG, dass mit einer Pause von zehn Wochen - also circa bis Mitte April - zu rechnen sei. Demnach verpasst Neymar, der aktuell teuerste Fußballer der Welt, beide Achtelfinal-Spiele in der Champions League gegen Manchester United. Auch für ein mögliches Viertelfinale könnte es mit einem Neymar-Einsatz wegen der Mittelfuß-Fraktur knapp werden.