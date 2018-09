PSG-Star Di María verwandelt Ecke direkt: Vierter Sieg in Folge für Tuchel-Team

In der 40. Minute verwandelte Di María einen Eckstoß direkt zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung für Paris. Der gegnerische Torwart Paul Bernardoni war sichtlich überrascht, konnte den scharf geschossenen Ball nicht mehr halten. Im weiteren Spielverlauf glich Nimes aus, die Superstars Kylian Mbappé und Edinson Cavani schossen den amtierenden französischen Meister aber doch noch zum Sieg.

In den ersten drei Spielen der noch jungen Ligue 1-Saison hat PSG-Star Ángel Di María jeweils eine Vorlage gegeben. Beim 4:2-Sieg über Olympique Nimes steuerte der Argentinier nun auch einen eigenen Treffer bei - und was für einen!

​Vierter Sieg in Folge für Tuchel

Für die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel war es bereits der vierte Liga-Erfolg in Folge. Mit nun 13 geschossenen Toren steht Paris auf Platz eins in der Ligue 1. Den ersten echten Härtetest für PSG gibt es am 18. September im ersten Champions League-Spiel der Saison. Dann reisen die Franzosen zum FC Liverpool. Für Tuchel kommt es dann zum Wiedersehen mit Trainer-Kollegen Jürgen Klopp.