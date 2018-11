Schock für Ex-Bundesliga-Star! Eric Maxim Choupo-Moting während des Liverpool-Spiels  ausgeraubt

Erst freust du dich über den Erfolg in der Champions League, und dann, ja und dann kommst du nach Hause ...

So oder so ähnlich dürfte es dem ehemaligen Bundesligaprofi Eric Maxim Choupo-Moting zuletzt ergangen sein, denn am Mittwochabend gewann er mit seinem Verein Paris Saint-Germain gegen den FC Liverpool (2:1), um dann nach der Partie Zuhause feststellen zu müssen, dass er ausgeraubt wurde, so berichtet es das Magazin Closer.