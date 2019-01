PSG-Superstar Neymar schwärmt von Thomas Tuchel

Thomas Tuchel steht mit Paris Saint-Germain nach 18 Spieltagen in der französischen Ligue 1 an der Tabellenspitze. Auch in der Champions League ist man ins Achtelfinale eingezogen. Grund genug, den Cheftrainer mal so richtig zu loben, dachte sich wohl PSG-Superstar Neymar.

"Er ist liebevoll"

„Wir haben zweimal vor der WM geredet und ich konnte sehen, dass er jemand ist, der mit der Mannschaft hoch hinaus wollte. Er ist ein sehr ruhiger Mensch, der aber auch viel verlangt. Er will immer das Beste für das Team und für jeden Spieler“, schwärmt Neymar über Tuchel gegenüber BeIN Sports: „Er ist liebevoll, weiß aber auch, wann es nötig ist, uns die Ohren lang zu ziehen.“