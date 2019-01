Außenseiter EA Guingamp hat für die Sensation im französischen Fußball-Pokal gesorgt und die Überflieger von Paris Saint-Germain bereits im Viertelfinale gestoppt. Der Tabellenletzte der Ligue 1 schockte den haushohen Favoriten am Mittwochabend beim 2:1 (0:0)-Auswärtssieg und zog überraschend ins Halbfinale ein.

Schock in der Schlussminute

Die Gäste bejubelten den Siegtreffer durch Marcus Thuram erst in der 3. Minute der Nachspielzeit. Superstar Neymar hatte den ungeschlagenen Tabellenführer der Ligue 1 per Strafstoß in Führung gebracht (63. Minute), die Gäste glichen durch Yeni N'Gbakoto zunächst ebenfalls durch einen Foulelfmeter aus (81.). Dann traf Thuram - und beendete alle Pokalträume des Starensembles um Kylian Mbappé und die deutschen Nationalspieler Julian Draxler sowie Thilo Kehrer.