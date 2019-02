PSG-Trainer Thomas Tuchel schwärmt von Ex-BVB-Spielern Aubameyang und Dembélé

In Abwesenheit des verletzten Neymar avanciert Kylian Mbappé immer mehr zur Lebensversicherung von Paris Saint-Germain. Vier Tore erzielte der Franzose in den letzten drei Liga-Spielen und traf außerdem beim 2:0 im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen Manchester United. Zum besten Spieler, den er je trainiert hat, möchte Trainer Thomas Tuchel den 20-Jährigen aber noch nicht ausrufen - und nennt zwei ehemalige Profis von Borussia Dortmund.

"Das ist gefährlich, weil ich der Trainer von Pierre-Emerick Aubameyang oder Ousmane Dembélé war", erklärte der ehemalige BVB-Coach auf der Pressekonferenz der Pariser vor dem Pokalspiel gegen FCO Dijon. "Er war mein Spieler und wird immer in meinem Herzen bleiben", sagte der 45-Jährige weiter, betonte aber: "Jetzt trainiere ich Kylian Mbappé, Neymar und Edinson Cavani. Die sind auch außergewöhnlich."

Tuchel: Mbappé "kann sich noch verbessern"

Für Top-Stürmer Mbappé, der in dieser Saison wettbewerbsübergreifend 27 Tore in 31 Spielen erzielte, hatte Tuchel noch ein Sonderlob übrig. "Kylian ist unglaublich, das steht außer Frage. Deshalb spielt er bei uns. Und wir sind sehr froh darüber", so der Fußballlehrer, der jedoch auch mahnte: "Es ist noch Luft nach oben. Das glauben Sie vielleicht nicht, aber er kann sich noch verbessern."