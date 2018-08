Bericht: Choupo-Moting wechselt nach Paris - Rückkehr zu Thomas Tuchel

Das ist eine Überraschung: In der französischen Ligue 1 gibt es ein Wiedersehen zwischen Trainer Thomas Tuchel und Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting. Die beiden kennen sich noch aus gemeinsamen Zeiten beim 1. FSV Mainz 05 - jetzt die Reunion beim Topklub Paris St.-Germain . Laut dem Portal ESPN soll der Transfer noch am Freitag, dem letzten Tag der Transferperiode, bekannt gegeben werden. Er mutet kurios an - weil der Ex-Schalker von seinem aktuellen Klub Stoke City verschenkt wird.

Gemeinsame Vorstellung mit Bayern-Profi Juan Bernat

Der 29 Jahre alte Choupo-Moting wechselte in der vergangenen Saison ablösefrei vom FC Schalke zu Stoke. In 32 Spielen erzielte er bislang fünf Treffer und gab fünf Torvorlagen - zu wenig! Stoke stieg am Saisonende aus der Premier League ab. Da sein Gehalt zu hoch für die zweite Liga ist, soll der Klub den Nationalspieler Kameruns nun unbedingt loswerden wollen - so soll Stoke bereit sein, Choupo-Moting ablösefrei abzugeben, um ihn von der Gehaltsliste zu streichen.