PSG und Real Madrid in Noten: Die Einzelkritik zum Champions-League-Kracher

Keylor Navas: Hatte nicht viele Gelegenheiten, sich auszuzeichnen. Parierte am Ende der ersten Halbzeit zweimal stark. Beim Gegentor sah er nicht so gut aus. NOTE 3 © imago

Sergio Ramos: Die gewohnt sichere Bank hinten. Sorgte mit einem Kopfball nach einer Ecke in der ersten Halbzeit für die erste Torchance im Spiel. Holte sich später noch eine gelbe Karte ab. NOTE 3 © imago