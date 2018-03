Medien: Bei PSG unzufrieden - Neymar strebt Real-Wechsel an

Neymars Ziel im Sommer soll demnach Real Madrid heißen, ist sich das Real nahestehende Blatt sicher. Bei den Königlichen verspreche sich Neymar die größten Chancen, den heißersehnten Weltfußballertitel endlich einzustreichen. Auch die Blancos sollen dem Transfer nicht abgeneigt sein und versuchen, den 26-Jährigen in die spanische Hauptstadt zu locken.

PSG verlangt mindestens 300 Millionen: Bale und Benzema könnten gehen

Sollte der Transfer in diesem Sommer zustande kommen, soll Paris mindestens 300 Millionen Euro für den Dribbelkünstler verlangen. Nicht wenig Geld für Real, das einige Spieler verkaufen müsste, um die prominente Summe an den Scheichklub zu überweisen. Ganz oben auf der Liste der Geldbringer sollen die Stars Karim Benzema und Gareth Bale stehen. Ob Real wirklich so viel Geld für Neymar locker macht, bleibt abzuwarten. Der Mega-Deal scheint aber möglich, zumal die Königlichen im Falle eines Scheiterns wohl ein Jahr später erneut Jagd auf Neymar machen würden, dann wäre der Brasilianer wohl etwas günstiger.