PSV Neumünster steckt nach dem 2:3 im Abstiegsschlamassel

Befreiungsschlag verpasst. Der PSV Neumünster gehört in der Fußball-Oberliga wieder zum Kreis der Abstiegskandidaten. Im Kellerduell beim FC Dornbreite Lübeck hatten die Gabriel-Schützlinge mit 2:3 das Nachsehen. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz schmolz auf drei Punkte zusammen.„Kämpferisch kann ich meiner Elf keinen Vorwurf machen“, sagte PSV-Coach Maik Gabriel und kritisierte: „Die Zeitpunkte der Tore sprechen für den Gegner und gegen uns.“ Dornbreite setzte seine Wirkungstreffer zum richtigen Moment. Bereits nach drei Minuten bestrafte die Warnick-Elf Paul Sachses Black-Out. Neumünsters zentraler Mittelfeldspieler legte mustergültig für Dornbreites Marcel Dahm auf, der nur noch Bastian Henning zum 1:0 bedienen musste (3.). „Das haben wir gut weggesteckt“, so Gabriel. Seine Elf suchte den Vorwärtsgang. Patrick Fürsts Schuss kratzte Jonathan Marschner von der Linie (8.). Einen Michalowski-Schuss klärte FCD-Verteidiger Ole Schliesser für seinen geschlagenen Schlussmann Przemyslaw Szymura (14.).

Eine Minute später trugen die PSV-Angriffsbemühungen Früchte. Nach Foul an Lasse Blöcker glich Marc Barck per Strafstoß (15.) aus. Ein Fürst-Freistoß knallte an den Pfosten (27.). „Wir waren drauf und dran, in Führung zu gehen. Das Chancenplus war auf unserer Seite. Doch wir werden immer kalt erwischt“, haderte Gabriel mit dem 1:2 (32.), dass Henning per Kopf nach Beyer-Flanke mitten in die PSV-Drangphase platzierte: „Es fiel aus dem Nichts und führte zum Bruch.“ Erst zehn Minuten nach Wiederbeginn berappelten sich die Gäste. Lasse Blöcker belohnte den Neumünsteraner Kampfgeist mit dem 2:2 nach starker Einzelleistung (68.). Fortan duellierten sich beide Teams mit offenem Visier.

„Ein Tor lag in der Luft. Für wen es fallen sollte, war völlig offen. Es war einfach vogelwild“, erklärte Gabriel. Letztlich durfte der Aufsteiger jubeln, weil die PSV-Abwehr nach einem Eckball nicht sauber klärte und Kolja Schlichte aus dem Gewühl zum 3:2 (85.) einschob, während Christoph Pfützenreuter per Kopfball (90.) aus acht Metern das leere Tor verfehlte. „Wir machen Fortschritte. Aber noch nicht ausreichend, um mal mehrere Spiele in Folge erfolgreich zu bestreiten“, sagte Gabriel. Passend zur kalten Jahreszeit ist nun Zittern beim PSV angesagt. „Eine Trainerdiskussion gibt es bei uns nicht“, schob PSV-Obmann Volker Bernaschek den Automatismen bei Misserfolg einen Riegel vor