BVB-Manager Zorc spricht über mögliche Winter-Wechsel von Pulisic und Weigl 

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc erteilte möglichen Interessenten an Flügelstürmer Christian Pulisic eine erneute Absage. Ein Wechsel des US-Amerikaners im Winter sei ausgeschlossen, um die Chancen auf die Meisterschaft nicht zu gefährden. Auch Julian Weigl soll deshalb beim BVB bleiben.

Dass Pulisic selbst gerne in die Premier League wechseln würde, ist kein Geheimnis. "Von der Premier League träumen viele Kinder. Von daher gibt es keinen Grund, warum ich eines Tages nicht dort spielen sollte", ließ das Dortmunder Eigengewächs verlauten. Seinen noch bis 2020 laufenden Vertrag wollte der US-Amerikaner deshalb bisher nicht verlängern.

Auch Weigl soll bleiben

Auch Mittelfeldspieler Julian Weigl muss sich inzwischen meist mit der Bank begnügen. Für den 23-Jährigen ist kein Vorbeikommen an Neuzugang Axel Witsel, auch bei ihm mehren sich deshalb Gerüchte um einen Wechsel. Der FC Arsenal und die AS Rom sollen Interesse bekundet haben, doch erst im Sommer - wenn überhaupt - käme wohl ein Transfer in Frage. Gehen dürfen dagegen Shinji Kagawa und Sebastian Rode, die beide keine Rolle mehr spielen.