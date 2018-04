Punkteteilung in Neugersdorf - Lok Leipzig spielt 2:2 in der Oberlausitz

Anzeige

Neugersdorf. Früh geführt, dann geschwächelt und wieder zurückgekämpft: Der 1. FC Lok Leipzig hat gestern den zweiten Auswärtssieg des Kalenderjahres verpasst, beim 2:2 im Regionalliga-Match beim FCO Neugersdorf aber einen Punkt geholt. Lok bestimmte meist die Partie, doch die Punkteteilung ging vor knapp 500 Zuschauern in Ordnung.

Berger verlängert bis 2020 bei Lok

Bei den Blau-Gelben war Robert Berger gesperrt – er hatte in Cottbus die fünfte Gelbe Karte gesehen. Der Name des in der Oberlausitz geborenen Kasachen war bei Lok gestern dennoch in aller Munde, denn der 21-Jährige verlängerte seinen Vertrag bei den Probstheidaern bis 2020. Der Außenverteidiger war 2017 vom FSV Zwickau an die Pleiße gewechselt.

Ähnlich wie Jupp Heynckes und Ralph Hasenhüttl zwischen EC und Bundesliga setzt auch Lok-Trainer Heiko Scholz in den englischen Wochen auf Rotation und frische Kräfte. Gestern schonte er Hiromu Watahiki, Djamal Ziane und Paul Maurer. Die am Ostersonntag eingewechselten Matus Lorincak und Maik Georgi – beide hatten das Lob des Trainers eingeheimst – standen in der Startelf.

Der Gastgeber überließ den Leipzigern die Initiative – Lok ließ sich nicht zweimal bitten. In der elften Minute nutzte Peter Misch die erste Torchance der Gäste – er zog aus 14 Metern ab und der abgefälschte Ball zappelte im Netz. Die Vorarbeit kam von Markus Krug und Lorincak. Lok ruhte sich auf der frühen Führung aus – eine gefährliche Konstellation. Gut fünf Minuten später zeichnete sich Benjamin Kirsten zum ersten Mal aus – er war bei einem Kopfball auf dem Posten. Doch in der 24. Minute war der Keeper machtlos, als ein Schuss von Karl Petrick im Eck einschlug. Und nach gut einer halben Stunde war das Spiel gedreht, als Antonin Rosa nach einer feinen Flanke aus sechs Metern einköpfte. Danach hielt Kirsten den Rückstand in Grenzen.

Lok mit mehr Biss nach dem Wechsel

Scholz heizte seinen Männern in der Kabine ein – dies zeigte Wirkung: Fünf Minuten nach Wiederbeginn besorgte Ryan Malone vom Elfmeterpunkt den Ausgleich, nachdem Christian Hanne gelegt worden war. Beide Teams blieben offensiv, Lok hatte deutliche Feldvorteile. Der FCO lauerte auf Konter und hatte am Ende die größte Chance – Kirsten rettete den Leipzigern den Punkt.

Lok-Trainer Heiko Scholz nach dem Spiel: "Mit dem Spiel kann ich nicht zufrieden sein. Die Platzverhältnisse waren heute nicht die besten. Mit Fußball war da nicht viel möglich. Wenn man als Gast in Führung geht, erwarte ich das man das souveräner runterspielt. Wir haben aber hochverdient einen Punkt geholt."

Statistik:

Lok: Kirsten – Krug, Hanne, Misch, Trojandt – Malone – Salewski (76. Wendschuch), Pfeffer, Schinke, Georgi (58. Ziane) – Lorincak (58. Maurer). Tore: 0:1 Misch (11.), 1:1 Petrick (24.), 2:1 Rosa (31.), 2:2 Malone (Foulelfmeter).

