Pyro-Aktion in Mainz: DFB bittet Hannover 96 zur Kasse

Hannover 96 wurde wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes zu einer Strafe von 25.550 Euro verurteilt, das teilte der DFB am Freitag mit.

Was war passiert? In der 46. Minute des Spiels beim FSV Mainz 05 am 9. Dezember 2018 wurden im Hannoveraner Zuschauerblock mindestens zwölf Bengalische Feuer und mindestens drei Rauchbomben abgebrannt. Das Spielfeld verschwand in einem dichten Rauch, Schiedsrichter Robert Hartmann unterbrach die Partie und schickte die Spieler in die Kabine.