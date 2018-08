Pyro-Party: Ermittlungen gegen Kevin-Prince Boateng - Frankfurt-Präsident wütend

An den 20. Mai 2018 sowie den Tag danach wird man in Frankfurt noch lange und gerne zurückdenken - auch wenn das offensichtlich nicht jeder so sieht. Nach dem sensationellen DFB-Pokalsieg der Eintracht über den FC Bayern München (3:1) ließen circa 100.000 Fans ihre Fußballhelden auf dem Frankfurter Römer hochleben. Dass zwei von ihnen, namentlich Kevin-Prince Boateng und Aymen Barkok, auf dem Balkon jeweils einen Bengalo abfeuerten, führte laut BILD-Informationen jedoch zu mehreren anonymen Anzeigen.

Welche Strafe droht Pyro-Sünder Boateng?

Was wird auf Boateng zukommen, der die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz (§40) aus dem entfernten Sassuolo (der Bruder von Bayern-Star Jerome wechselte zum italischen Verein US Sassuolo Calcio) verfolgt? Zwar können bei schweren Verstößen sogar Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren ausgesprochen werden, doch für Boateng und Barkok kommt vermutlich nur eine Geldstrafe in Betracht. In einem vergleichbaren Fall wurden Andrea Lambertz und Maxi Beister nach dem Düsseldorf-Aufstieg 2012 wegen ihrer Pyro-Vergehen zu je 4.000 Euro verurteilt.