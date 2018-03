Pyro-Wahnsinn in Paris: Real Madrid trifft im Nebel

Claude Makélélé: Der Abräumer spielte in seiner 21-jährigen Karriere drei Spielzeiten für die Königlichen, von 2000 bis 2003. In dieser Zeit lief er 145 Mal für Real Madrid auf.

Ronaldo: Der Weltmeister von 2002 erzielte in 177 Spielen 104 Tore für Real Madrid. Von 2002 bis 2007 stand er fünf Jahre für die spanischen Hauptstädter auf dem Rasen. Nach seinem Karriereende 2011 gründete er eine Werbeagentur. Immer wieder steht er in Allstar-Spielen nochmal auf dem Feld.

Ruud van Nistelrooy: 2006 wechselte der Stürmer von Manchester United in die spanische Hauptstadt. In nur 96 Spielen traf der Niederländer 64 Mal. Heute ist er Stürmertrainer der zweiten Mannschaft von PSV Eindhoven.

Samuel Eto'o: Der Kameruner stand von 1996 bis 2000 bei den Madrilenen unter Vertrag, wurde aber mehrfach verliehen und absolvierte nur sieben Spiele für die Königlichen. Von 2015 bis Januar 2018 stand Eto'o, der seine beste Zeit beim FC Barcelona verbrachte (2004 bis 2009; 130 Tore in 198 Spielen), bei Antalyaspor unter Vertrag und erzielte für die türkische Mannschaft 44 Tore in 77 Spielen. Im Januar 2018 wechselte er zum Ligarivalen Konyaspor.

Michael Essien: Der Ghanaer heuerte im Sommer 2012 für ein Jahr bei Real an. Jetzt kickt der 35-Jährige Mittelfeldspieler in Indonesien bei Persib Bandung.

Guti: Auch der Mittelfeldspieler spielte bereits in seiner Jugend für Real. In 538 Spielen erzielte er 77 Tore für Real. 2010 verließ er den Klub für ein Jahr bis zu seinem Karriereende und wechselte zu Besiktas Istanbul. 2013 schon kehrte er zurück zu Real, diesmal als Trainer. Aktuell coacht er die U19 der Königlichen.

Robinho: Der 99-fache brasilianische Nationalspieler stand zwischen 2005 und 2008 in 137 Spielen für Real auf dem Feld und erzielte dabei 35 Tore. Nach weiteren Stationen unter anderem bei AC Mailand und Manchester City landete der Stürmer 2016 bei Atlético Mineiro in Brasilien. Nach dem zweijährigen Intermezzo dort ging es im Januar 2018 in die türkische Liga zu Demir Grup Sivasspor, wo er bis Sommer 2019 unter Vertrag steht.

