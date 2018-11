Abbrennen von Pyrotechnik: Innenminister fordert Gefängnisstrafen

Hessens Innen- und Sportminister Peter Beuth (CDU) fordert eine deutliche Strafverschärfung beim Einsatz von Pyrotechnik in Fußballstadien. „1000 Grad heiße Pyros haben nichts mit Fankultur zu tun“, sagte Beuth in Wiesbaden. „In den Händen von gewalttätigen Chaoten verletzen sie nicht nur die Atemwege unschuldiger Stadionbesucher, sondern werden auch zu lebensgefährlichen Wurfgeschossen.“ In der Bundesligapartie zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC waren jüngst mehrere Stadionbesucher sowie Einsatzkräfte durch das Abbrennen sogenannter Bengalos im Stadion verletzt worden.