Qualitätsverlust im Mittelfeld: RB Leipzig steht vor einer schweren Woche

Die personellen Ausfälle konnte RB Leipzig in Wolfsburg nicht kompensieren, beim Gegentor verfielen die Leipziger in alte Muster. Die Niederlage kam für das Rangnick-Team vor den Partien gegen Salzburg und Gladbach zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt.

„Man hat schon gemerkt, dass uns ein paar Spieler gefehlt haben und wir ein bisschen Qualitätsverlust hatten im Mittelfeld. Wir haben Bälle sehr schnell verloren“, meinte Abwehrchef Orban. Sein Trainer Ralf Rangnick sah das ähnlich: „Ab dem Moment, wo wir in Rückstand waren, war es mir klar, dass es schwer wird, mit dem Personal dass wir heute zur Verfügung hatten, das Spiel nochmal zu drehen. Auch neben den Ausfällen die wir zu beklagen hatten, waren zu viele Spieler auf dem Platz, die nicht ihre Normalform erreicht haben.“

Ohne Kevin Kampl, Marcel Sabitzer und Emil Forsberg fehlte den Leipzigern zwischen Abwehr und Angriff die Kreativität und Unberechenbarkeit im Spiel nach vorn. Ob sich die Baustelle bis zur Europa-League-Partie am Donnerstag in Salzburg schließen lässt? „Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzen, wäre reine Spekulation“, meinte der RB-Coach am Samstagabend.

Keeper Peter Gulacsi, der in Wolfsburg nach fünf Bundesligapartien mit weißer Weste das erste Mal wieder einen Ball aus dem eigenen Netz holen musste, ärgerte vor allem die Art und Weise des Gegentreffers. „Es geht nicht darum, dass wir ein Tor kassiert haben, sondern wie. Das war nach einem eigenen Eckball. Das haben wir in letzter Zeit viel besser gemacht, wacher verteidigt. So ein Tor darf einer Spitzenmannschaft nicht passieren. Das muss ein Weckruf sein.“

DURCHKLICKEN: Die Stimmen zum Spiel Diego Demme (RB Leipzig): „Wolfsburg hat das heute gut gemacht. Sie haben uns laufen lassen und das Spiel breit gemacht. Im Großen und Ganzen hat uns der Spirit und die Spritzigkeit gefehlt, die uns in den letzten Wochen ausgezeichnet hat." © dpa Koen Casteels (VfL Wolfsburg): „Wir haben lange auf so einen Sieg gewartet. Weil wir oft gut Fußball gespielt uns aber nicht belohnt haben. Heute haben wir sehr gut verteidigt und unsere Qualität gezeigt. Jeder hat alles hereingeworfen. Das schmeckt sehr gut.“ © dpa Marcel Halstenberg (RB Leipzig): „Wir hatten heute keinen Sahnetag. Die Niederlage ist natürlich ärgerlich und tut weh. Aber wir müssen das 0:1 jetzt abhaken und nach vorne schauen, denn wir haben am Donnerstag bereits das nächste wichtige Spiel vor der Brust." © 2018 Getty Images Bruno Labbadia (VfL Wolfsburg): „Unsere Mannschaft ist heute mit sehr viel Überzeugung rein gegangen. Wir wollten Leipzig nicht zum Spielen kommen lassen, indem wir sie permanent beschäftigen. Das haben wir fußballerisch sehr gut gemacht. Wir hätten es von den Großchancen schon in der ersten Halbzeit verdient gehabt, in Führung zu gehen. In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft dann nach der Führung leidenschaftlich verteidigt.“ © dpa Ralf Rangnick (RB Leipzig): "Wir hatten selbst ein paar gute Möglichkeiten in Führung zu gehen. Nach dem Gegentor war mir klar, dass es ganz schwierig wird, das Spiel noch zu drehen. Wir hätten heute mehr Passsicherheit und Kreatitvität im Spiel gebraucht." © 2018 Getty Images Peter Gulacsi (RB Leipzig): "Es geht nicht darum, dass wir ein Tor kassiert haben, sondern wie wir es kassiert haben. Dass uns nach einem eigenen Eckball so die Wachsamkeit fehlt, darf uns eigentlich nicht passieren. Das haben wir zuletzt viel besser gemacht und verteidigt." © dpa Willi Orban (RB Leipzig): „Es war unterm Strich keine gute Leistung. Wir haben schon in der ersten Hälfte nicht so den Zugriff gehabt wie sonst, im Spiel gegen den Ball. Dadurch hatten wir weniger Balleroberungen und weniger Chancen. So eine Niederlage wirft uns nicht um, auch wenn sie uns ärgert.“ © 2018 Getty Images

Immerhin geht es für die Leipziger in den kommenden sieben Tagen um nicht weniger, als das Überwintern in der Europa League in Salzburg sowie den Anschluss an die Spitzengruppe in der Bundesliga zu Hause gegen Gladbach.

