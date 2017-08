Quartett von RB Leipzig fehlt im DFB-Pokal – Prominenter Gast am Cottaweg

Leipzig. Ein Ständchen von der Mannschaft, eins von den Fans. Würde RB-Leipzig -Coach Ralph Hasenhüttl einen zweistelligen Sieg gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen als Geschenk von seiner Mannschaft zum 50. Geburtstag annehmen? „Das würde ich sofort unterschreiben“, sagte der Trainer am Mittwoch beim Auftakt in dieser Woche nach zwei freien Tagen.

Seine Wunschelf kann Hasenhüttl am Sonntag in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den baden-württembergischen Pokalsieger nicht aufbieten. „Wir haben noch ein paar Pflegefälle, deshalb macht es in dieser Woche auch keinen Sinn, sie zwanghaft zu Dorfmerkingen mitzunehmen“, sagte der RB-Coach. Diego Demme kann mehr als zwei Wochen nach seiner Knieprellung wieder laufen und springen, allerdings noch nicht schießen und passen. Bernardo übte individuell auf dem Rasen, hat aber noch Flüssigkeit in seinem Sprunggelenk.