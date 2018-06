Quiz: Was weißt Du über den heutigen DFB-Gegner Österreich?

Hohe Berge, gutes Essen, tolle Ski-Gebiete - Österreich hat vieles zu bieten. Erstklassiger Fußball gehörte in den vergangenen Jahrzehnten nicht immer dazu. Trotzdem verspricht der vorletzte WM-Test der deutschen Nationalmannschaft heute Abend in Klagenfurt gegen die Alpenrepublik (18.00 Uhr/ZDF live) beste Unterhaltung. Schließlich geht es in den Duellen mit dem Nachbarland immer um mächtig viel Prestige. Und: Für das DFB-Team soll die Partie jede Menge Aufschlüsse geben: Wie steht es um Manuel Neuer? Welcher Spieler wackeln und werden von Joachim Löw noch aus dem Kader gestrichen? Welche taktischen Varianten wählt der Bundestrainer?

Doch es lohnt sich auch, einen Blick auf die Österreicher zu werfen. Mit dem gebürtigen Mainzer Foda legte die Auswahl die zweitbeste Startbilanz eines Trainers in der ÖFB-Historie hin, in diesem Jahr kassierte die Mannschaft noch kein Gegentor. Nach dem 1:0 gegen WM-Gastgeber Russland wartet auf die Österreicher nun der Weltmeister, bevor es am 10. Juni zum Duell mit Brasilien kommt. Die Deutschen haben an Klagenfurt keine so guten Erinnerungen. Bei der EM 2008 verlor man im Wörthersee-Stadion 1:2 gegen Kroatien. Die Österreicher hingegen haben die letzten drei Partien dort allesamt gewonnen - zuletzt im März mit 3:0 gegen Slowenien.

Doch was weißt Du eigentlich über den deutschen Gegner? Teste Dein Wissen im SPORTBUZZER-Quiz zu Österreich! Quiz wird nicht angezeigt? Dann hier klicken!