Rad-WM: Sagan verteidigt WM-Titel, Deutschland ohne Medaille

Der Slowake Peter Sagan hat als erster Radprofi zum dritten Mal in Serie den Weltmeistertitel im Straßenrennen gewonnen. Der Superstar des deutschen Bora-hansgrohe-Teams siegte bei der WM in Bergen in Norwegen am Sonntag nach 267,5 Kilometern vor Alexander Kristoff (Norwegen) und Michael Matthews (Australien).