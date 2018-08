Radsport-Legende fordert: "Jan Ullrich muss sofort in eine geschlossene Anstalt"

Der ehemalige Tour-de-France-Sieger ist am Tiefpunkt angekommen: Im Drogen- und Alkoholrausch misshandelte Jan Ullrich in Frankfurt eine Prostituierte und leistete bei seiner Verhaftung Widerstand. Radsport-Legende Dietrich Thurau fordert nun, Ullrich in eine Anstalt zu überweisen - um Schlimmeres zu verhindern.

Nach der erneuten Verhaftung von Ex-Radsportler Jan Ullrich, der in Frankfurt im Drogen- und Alkoholrausch eine Prostituierte gewürgt haben soll und bei seiner Festnahme durch die Polizei Widerstand leistete, hat eine Legende seiner Sportart nun Alarm geschlagen: Dietrich Thurau zeigte sich im Gespräch mit dem Kölner Express schockiert über Ullrichs Absturz. „Meines Erachtens hilft nur eins: Ulle muss sofort in eine geschlossene Anstalt, damit er nicht mehr frei draußen rumläuft. Der ist so unter Strom, der weiß gar nicht mehr, was er macht, glaube ich“, sagte Thurau.

Der 63-Jährige Tour-Held der 1970er war lange Nachbar Ullrichs und sorgt sich um den Sieger der Tour de France 1997. „Der hat sich völlig fallenlassen und ist total in die verkehrten Kreise reingerutscht. Der hat mit Prostituierten und Zuhältern zu tun, die ihm das Kokain besorgen. Wenn der in eine normale Klinik geht, dann geht das immer so weiter. Von selbst packt der das nicht mehr. Der hat gar keinen Ehrgeiz dazu.“ Deshalb fordert Thurau: "Man darf ihn nicht fallen lassen, sonst ist es ganz aus."

Prostituierte in Luxushotel misshandelt

Ullrich konnte am Freitag nach seiner Festnahme wegen eines mutmaßlichen Angriffs auf eine Escort-Dame die Polizei wieder verlassen. Die Voraussetzungen für eine Inhaftierung lägen nicht vor, teilten die Frankfurter Polizei und die Staatsanwaltschaft mit.

Wie die Frankfurter Polizei dem SPORTBUZZER bestätigte, wurde der 44-Jährige am Freitagmorgen um 6 Uhr festgenommen. Ullrich hatte in einem Hotel eine Prostituierte misshandelt, nun wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Bei der Festnahme sei Ullrich "alkoholisiert" gewesen und "stand unter Drogen", wie eine Polizeisprecherin dem RedaktionsNetzwerk Deutschland, zu dem auch der SPORTBUZZER gehört, erklärte.

Oberstaatsanwältin: Ullrich 'momentan nicht vernehmungsfähig'

Ein Vertrauter von Ullrich mahnte die Polizei in der Bild, den früheren Tour-de-France-Sieger in Untersuchungshaft zu nehmen. Nur so könne man dem früheren Radsportler helfen: "Wenn Jan weiter Amphetamine nimmt, bringt er bald jemanden um und ist zeitnah selbst tot.“

Widerstand bei der Festnahme