Rafati-Kolumne: Die Zeit für Großzügigkeit bei der WM ist vorbei

Usbekistan ist fußballerisch eher eine Art Entwicklungsland. Trotzdem stellt der asiatische Staat einen der besten Schiedsrichter der Welt: Ravshan Irmatov gehört für mich sogar zu den Top 3 der Referees. Nicht umsonst ist das schon seine dritte WM. Deswegen zählt er für mich zu den Topkandidaten auf die ganz großen Spiele am Ende des Turniers. Bei seinem ersten Einsatz hat mir Irmatov jedoch gar nicht gefallen.

Bislang hat mir die großzügige Linie bei den Schiedsrichtern sehr gut gefallen. Aber jetzt ist es für mich so langsam an der Zeit, die Zügel wieder etwas anzuziehen. Nun startet nämlich die entscheidende Phase – sportlich für die Teams, aber auch für die Schiedsrichter. Da steigt die Intensität in den Spielen und da muss ein Referee auch mal härter durchgreifen. Die Zeit für Großzügigkeit ist vorbei.