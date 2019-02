Zum FC Bayern? Ex-Bundesliga-Star Ivan Rakitic beim FC Barcelona vor dem Aus

Kehrt Ivan Rakitic in die Bundesliga zurück? Der Kroate steht bei seinem aktuellen Klub FC Barcelona vor dem Aus. Einem Bericht der spanischen Zeitung "Sport" zufolge wird der bis 2021 laufende Vertrag des 30-Jährigen keinesfalls verlängert. Vielmehr will der spanische Top-Klub den Mittelfeldspieler schon im Sommer verkaufen.

Mehrere Klubs wollen Rakitic

Gleich mehrere Top-Klubs sind an Rakitic interessiert - darunter der FC Bayern. Die Münchener wollten den ehemaligen Schalker schon im vergangenen Sommer verpflichten. Seinerzeit soll die Ablöse bei etwa 100 Millionen Euro gelegen haben, der Wechsel kam bekanntermaßen nicht zustande. Nach der laufenden Saison soll die Ablösesumme bei 65 Millionen Euro liegen. In Anbetracht dessen sowie der Tatsache, dass Rakitic mit 30 eigentlich zu alt für eine Verjüngungskur der Bayern ist, stellt sich die Frage: Will der FCB den Kroaten überhaupt noch?