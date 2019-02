Ralf Fährmann ohne Chance! Alexander Nübel bleibt nach Sperre im Schalke-Tor

Die 0:2-Heimpleite des FC Schalke 04 am 20. Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach ist eng mit der Personalie Alexander Nübel verknüpft. Der neue Stammtorwart der Königsblauen sah nach einer Notbremse in der 59. Minute gegen Thorgan Hazard die Rote Karte. Zu diesem Zeitpunkt stand es in der Veltins-Arena noch 0:0, beide Gegentore fielen also in Unterzahl.