Schalke-Kapitän Fährmann degradiert: So begründet Tedesco den Torwartwechsel

Fährmann sei "ein Super-Mensch, super Torwart", sagte Tedesco. "Es waren in den letzten Spielen ein paar Unsicherheiten dabei, der Kopf war nicht frei. Wir wollten das in Ruhe analysieren." In den vergangenen Monaten hatte sich der Publikumsliebling, der mit einer Unterbrechung seit 16 Jahren für S04, den einen oder anderen Fehler geleistet - etwa in der Bundesliga gegen Stuttgart und auch im Trainingslager-Test gegen Genk. Tedesco: "Wir hatten auch in den Testspielen das Gefühl, dass Ralle nicht ganz frei im Kopf ist." Nun erhält Nübel eine weitere Chance - wie schon im Champions-League-Spiel gegen Galatasaray Istanbul vor wenigen Wochen.