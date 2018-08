Schalke-Kapitän Ralf Fährmann: Der Verkauf von Thilo Kehrer war alternativlos

Schalke-Kapitän Ralf Fährmann spricht im SPORTBUZZER-Interview über seine Liebe zu S04 und mögliche Vorteile gegenüber Bayern, BVB & Co.. Zudem erklärt er, warum der Verkauf von Thilo Kehrer an PSG richtig war.

Anzeige

Schalke 04 – für die Fans ist das mehr als ein Fußballverein. Schalke ist Heimat, Schalke ist Religionsersatz oder Ersatzreligion. Torwart Ralf Fährmann weiß das und geht sensibel mit dieser Verantwortung um, wie der Kapitän der „Königsblauen“ im SPORTBUZZER-Interview vor dem Spiel der ersten DFB-Pokal-Runde am Freitagabend (20.45 Uhr) beim 1. FC Schweinfurt verrät. Zudem spricht er über Schalker Vorteile gegenüber dem FC Bayern und dem BVB und er erklärt, warum es richtig war, Thilo Kehrer an Paris St. Germain zu verkaufen.

SPORTBUZZER: Herr Fährmann, Sie haben Ihren Vertrag verlängert, wohnen in Recklinghausen und nicht im noblen Düsseldorf und ticken offensichtlich anders als der gemeine Profi. Provokant gefragt: Was stimmt nicht mit Ihnen? Ralf Fährmann (29): Ich habe als kleiner Junge davon geträumt, auf Schalke zu spielen. Ich identifiziere mich hundertprozentig mit dem Verein und habe hier meine Heimat gefunden. Deshalb war es für mich folgerichtig, meinen Vertrag zu verlängern und meine Karriere auch irgendwann auf Schalke zu beenden.

Was macht für Sie das Besondere an Schalke aus? Schalke ist trotz seiner Größe ein familiärer Verein. Egal, ob es die Saisoneröffnung, ein Spiel oder ein Trainingstag ist – man fühlt die Verbundenheit mit den Fans. Es ist kein Geheimnis, dass wir in einer wirtschaftlich schwächer aufgestellten Region leben. Dennoch geben die Fans beinahe alles für Schalke.

Welche Verantwortung leitet sich daraus ab? Zu uns kommen nicht die typischen Eventfans. Für unsere Fans entscheidet sich in den 90 Minuten, mit welchem Gefühl sie in die kommende Woche gehen. Ihre Zufriedenheit liegt in diesem Fall in unserer Hand. Schon deshalb haben wir die Pflicht, immer alles zu geben.

Wie denken Sie über Profis, die heute das Vereinswappen küssen, morgen aber „eine andere Kultur kennenlernen“ wollen? Für mich ist wichtig, dass das, was ich mache, aus voller Überzeugung geschieht. Das muss ich aber nicht ständig herausposaunen, ich bin eher der stille Genießer. Aber unsere Gesellschaft tickt nun mal anders, und es sind vor allem die Paradiesvögel und die schrillen Typen, die im kollektiven Gedächtnis bleiben – während alle anderen, die jeden Tag hart arbeiten und ihren Job machen, nicht so gefragt sind.

Wie gehen Sie die Saison an? Sie stehen vor der Dreifachbelastung. Fakt ist, dass die Champions-League-Teilnahme eine Belohnung für die Vizemeisterschaft ist, wir uns aber für den zweiten Platz nichts mehr kaufen können. Alles geht bei null los. Ein Vorteil für uns könnte sein, dass der BVB, RB Leipzig und Bayern München mit einem neuen Trainer in die Saison gehen. Wir können darauf aufbauen, was wir uns unter Domenico Tedesco erarbeitet haben.

Alle Bundesliga-Trikots im Überblick James Rodriguez, Bastian Oczipka und Edgar Prib präsentieren die neuen Trikots ihrer Vereine © Getty/imago/Montage FC Bayern München (heim) © FC Bayern München FC Bayern München (auswärts) © FC Bayern München FC Schalke 04 (heim) © FC Schalke 04 FC Schalke 04 (auswärts) © FC Schalke 04 TSG 1899 Hoffenheim (heim) © TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim (auswärts) © TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim (ausweich) © TSG 1899 Hoffenheim Borussia Dortmund (heim) © Borussia Dortmund Borussia Dortmund (ausweich) © Borussia Dortmund Borussia Dortmund (Pokal) Bayer Leverkusen (heim) © Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen (international) © Bayer Leverkusen RB Leipzig (heim) © RB Leipzig RB Leipzig (auswärts) © RB Leipzig VfB Stuttgart (heim) © VfB Stuttgart VfB Stuttgart (auswärts) © VfB Stuttgart VfB Stuttgart (ausweich) © VfB Stuttgart Eintracht Frankfurt (heim) © Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt (auswärts) © Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt (ausweich) © Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach (heim) © Borussia Mönchengladbach Borussia Möchengladbach (auswärts) © Borussia Mönchengladbach Hertha BSC (heim) © Hertha BSC Hertha BSC (auswärts) © Hertha BSC Werder Bremen (heim) © Werder Bremen Werder Bremen (auswärts) © Werder Bremen Werder Bremen (ausweich) © Werder Bremen FC Augsburg (heim) © FC Augsburg FC Augsburg (auswärts) © FC Augsburg FC Augsburg (ausweich) © FC Augsburg Hannover 96 (heim) © Hannover 96 Hannover 96 (auswärts) © Hannover 96 Hannover 96 (ausweich) © Hannover 96 FSV Mainz 05 (heim) © FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 (auswärts) © FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 (ausweich) © FSV Mainz 05 SC Freiburg (heim) © SC Freiburg SC Freiburg (auswärts) © SC Freiburg VfL Wolfsburg (heim) © VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg (auswärts) © VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg (ausweich) © VfL Wolfsburg Fortuna Düsseldorf (heim) © Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf (auswärts) © Fortuna Düsseldorf 1. FC Nürnberg (heim) © 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg (auswärts) © 1. FC Nürnberg

Anzeige

Was macht Tedesco besser als viele seiner Vorgänger? Domenico Tedesco spricht viel mit uns. Fußballerisch und taktisch bereitet er uns auf den jeweiligen Gegner exzellent vor, sodass jeder einzelne genau weiß, was er zu tun hat. Heute hört man oft, dieser Trainer sei in Sachen Motivation sehr stark, jener dagegen habe seine Stärken eher im taktischen Bereich. Wir haben das Glück, dass unser Trainer all diese Stärken in sich vereint.

Muss jetzt der nächste Schritt hin zu einer attraktiveren Spielweise folgen? Auf Schalke wird viel von Umbruch gesprochen. Der aber braucht Zeit. Für mich ist dafür sinnbildlich, was sich in Sachen Infrastruktur auf Schalke tut: Überall wird gebaut – und das wird noch eine Zeit lang so weitergehen. Was unseren Fußball betrifft: Wir wissen, was wir können und was wir nicht können, und dürfen nicht davon ausgehen, dass die Entwicklung so weitergeht wie in der vergangenen Saison. Es wird Rückschläge geben, und auf die müssen wir vorbereitet sein.

Die Eigengewächse Max Meyer (zu Crystal Palace) und Thilo Kehrer (zu PSG) werden nicht mehr helfen. Warum kommen keine jungen Spieler nach? Richtig ist, dass ich mich gut entsinnen kann, dass vor ein paar Jahren sechs oder sieben Spieler aus der eigenen Jugend in der Startelf standen. Aber es wird immer wieder Jahrgänge geben, aus denen niemand nachrückt. Wir spielen in der Bundesliga auf einem sehr hohen Niveau. Jahr für Jahr Jugendspieler auf dieses Niveau zu bringen, ist kaum machbar. Trotzdem mache ich mir um unseren Nachwuchs keine Sorgen. Mit Norbert Elgert hat die „Knappenschmiede“ den vielleicht besten Nachwuchstrainer Europas.

Top 5: Abgänge von Schalke 04

War es richtig, das 37-Millionen-Angebot für Thilo Kehrer anzunehmen? Wenn jemand für einen Spieler, der noch zwölf Monate unter Vertrag steht, eine solche Summe bietet, hat ein Verein wie Schalke meiner Meinung nach aus wirtschaftlichen Erwägungen die Pflicht, dieses Angebot anzunehmen.

Ist die Bundesliga ein Selbstbedienungsladen für die Reichen? Dass die Bundesliga mit der Premier League nicht mithalten kann in Bezug auf die Summen, die dort im Spiel sind, steht außer Frage. Bei der Bewertung ist zu berücksichtigen, wie sauber die Vereine in Deutschland arbeiten, während man nicht weiß, wie das in anderen Ligen gehandhabt wird. Ich bin davon überzeugt, dass Schalke die Bundesliga in der Champions League sehr gut repräsentieren wird.