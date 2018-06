Schnappschuss: Hier entspannt Ralf Rangnick vor dem Saisonstart auf Mallorca

Rangnick genießt die Ruhe, bevor es hektisch wird – am 29. Juni feiert er (dann zurück in Deutschland) seinen 60. Geburtstag, am 9. Juli startet der Vorjahressechste in die Vorbereitung zur neuen Saison. Den größten Scoup hat der RB-Macher bereits gelandet: Zur übernächsten Spielzeit wird Julian Nagelsmann, aktuell noch Trainer bei 1899 Hoffenheim, RB-Coach.