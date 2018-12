Ralph Hasenhüttl über Southampton und den FC Bayern: "Es gab viele andere Optionen"

Der Österreicher Ralph Hasenhüttl ist seit Donnerstag Trainer des Premier-League-Vereins FC Southampton, welcher akut vom Abstieg bedroht ist. Am Samstag gab es zum Auftakt eine Niederlage gegen Cardiff City.

Doch wie ist es zu diesem Engagement gekommen?

Hasenhüttl gegenüber der Bild am Sonntag: "Begonnen hat alles mit einem außergewöhnlichen Telefonat mit Ralph Krueger (Ex-Eishockey-Spieler und -trainer, heute Teammanager in Southampton; Anm. d. Red.), gefolgt von weiteren interessanten Parallelen in unserer Philosophie. Ich verstehe, wenn manche meine neue Aufgabe auf den ersten Blick als vermeintlichen Rückschritt bewerten. Bei genauerer Betrachtung erkennt man aber sehr schnell die Chancen, die sich auch im Abstiegskampf bieten."