Hasenhüttl bei Vorstellung in Southampton: "Will meinen Namen in der Premier League bekannt machen"

Der frühere Leipzig-Trainer Ralph Hasenhüttl hat sich bei seiner Vorstellung als neuer Coach des FC Southampton zuversichtlich und selbstbewusst gezeigt. „Es war für mich ziemlich klar, dass ich dem Klub in dieser Situation helfen kann“, sagte der Österreicher am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. „Es ist eine große Herausforderung für mich, aber es ist auch der logische nächste Schritt in meiner Karriere. Es ist mein Ziel, meinen Namen hier in der Premier League bekannt zu machen.“ In Sachen Aussprache und Bedeutung von Hasenhüttls Nachnamen hatte Jürgen Klopp den Engländern zuletzt bereits Nachhilfe gegeben.