Ralph Hasenhüttl: RB Leipzig soll großer Club werden

Leipzig. Trainer Ralph Hasenhüttl will RB Leipzig dauerhaft zu einer der Top-Adressen im Fußball machen. «Unser Ziel ist es, ein großer und etablierter Verein zu werden. Und da ist das, was wir in diesem Sommer gemacht haben, ein bedeutender Schritt dahin», sagte der 49-Jährige dem «Kicker» (Montag). Unter Hasenhüttl hatten sich die Sachsen in der Vorsaison als Bundesliga-Zweiter direkt für die Champions League qualifiziert.

Vor allem die beiden Mittelfeld-Asse Naby Keita und Emil Forsberg nahmen eine enorme Entwicklung und weckten damit Begehrlichkeiten bei internationalen Clubs. Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp wollte Keita der «Bild»-Zeitung zufolge für 65 Millionen Euro zum FC Liverpool holen. Leipzig lehnte ab. Nun will einem Bericht der englischen «Sun» zufolge der frühere Bayern-Trainer Pep Guardiola den 22-Jährigen unbedingt haben. Ein Angebot von Manchester City über 80 Millionen Euro wird kolportiert.