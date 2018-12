Southampton-Trainer Hasenhüttl verrät: Deshalb rief ihn RB-Leipzig-Coach Rangnick an

Mit dem 3:2-Sieg seines FC Southampton gegen Arsenal London ist Coach Ralph Hasenhüttl endgültig in der Premier League angekommen. Im ersten Spiel verlor der Österreicher noch mit 0:1 bei Cardiff City. Und für den Ex-Trainer von RB Leipzig war der Dreier gegen die "Gunners" ein ganz wichtiger für sein Gefühl, wie er im Interview mit dem Kicker erklärt. "Wir Trainer sind ja Junkies, die diese Siege brauchen. Gewinnt man, fühlt man sich wohl. Verliert man, geht es einem schlecht", sagte Hasenhüttl.

Nach seinem Sieg gegen Arsenal rief sogar RB-Trainer Ralf Rangnick an und gratulierte ihm: "Darüber habe ich mich sehr gefreut. Ich finde, er hat es bisher in Leipzig fantastisch gemacht und die Truppe stabilisiert. Ich glaube, RB wird eine tolle Bundesligasaison spielen", so der England-Coach.