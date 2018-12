Hasenhüttl verpatzt Southampton-Start: Bittere Pleite im Keller-Duell mit Cardiff

Anzeige

Sein erstes Spiel in der Premier League hat Ralph Hasenhüttl sich sicherlich ganz anders vorgestellt. Der ehemalige Trainer von RB Leipzig, der unter der Woche als neuer Chefcoach des strauchelnden Traditionsvereins vorgestellt wurde, verlor mit dem FC Southampton das wichtige Kellerduell bei Aufsteiger Cardiff City mit 0:1 (0:0) und musste die drei Punkte durch das Tor von Callum Paterson (74.) am Ende dem cleveren Trainer-Veteran Neil Warnock und den Walisern überlassen.

Cardiff war allerdings in fast allen Belangen die schlechtere Mannschaft, während bei Southampton bereits erste Akzente von Hasenhüttls Offensivfußball erkennbar waren - ohne die nötige Präzision im Abschluss. So hatten die Südengländer zwar 64 Prozent Ballbesitz und fast doppelt so viele Pässe wie Cardiff, brachten aber nur einen einzigen Schuss auf das Tor zustande. Cardiff setzte vor heimischer Kulisse zu Beginn zu einem Sturmlauf an, während Southamptons Abwehr teils eklatante Schwächen offenbarte. Im zweiten Durchgang konnte der Österreicher Hasenhüttl die "Saints" im strömenden Regen zwar stabilisieren, bei Patersons Tor schliefen Southamptons Verteidiger um den Ex-Gladbacher Jannik Vestergaard aber.

Salah schießt drei Tore bei Liverpool-Kantersieg

Der FC Liverpool hat sich drei Tage vor dem wichtigen letzten Champions-League-Gruppenspiel gegen den SSC Neapel in Topform gezeigt. Beim AFC Bournemouth siegten die Reds deutlich mit 4:0 (1:0). Mann des Spiels für Liverpool war Stürmer Mohamed Salah, dem ein Dreierpack gelang (25./48./77. Minute). Bournemouth-Profi Steve Cook (68.) unterlief zudem ein Eigentor.

„Wir haben schönen Fußball gespielt“, äußerte sich Trainer Jürgen Klopp zufrieden. Seine Reds, die zunächst die Tabellenführung übernahmen, sind in der Premier League weiterhin ungeschlagen. In der Champions League muss Liverpool am Dienstag zuhause gewinnen, um nicht vorzeitig auszuscheiden.

Özil fehlt bei Arsenal erneut - Schürrle bleibt mit Fulham Letzter

Ohne den deutschen Ex-Nationalspieler Mesut Özil hat sich der FC Arsenal zu einem 1:0 (0:0)-Sieg gegen Huddersfield Town gemüht. Die seit nun 21 Spielen in allen Wettbewerben ungeschlagenen Gunners taten sich gegen den Abstiegskandidaten überraschend schwer. Lucas Torreira erlöste den Europa-League-Teilnehmer mit seinem Tor erst in der 83. Minute. Özil, der wegen einer Partynacht im August wie einige seiner Teamkollegen in der Kritik steht, fehlte laut Vereinsangaben aufgrund von Rückenproblemen im Kader.

Den Sturz auf den letzten Tabellenrang der Saints verhinderte Manchester United. Der Rekordmeister feierte mit einem 4:1 (3:0) gegen Schlusslicht FC Fulham den höchsten Saisonsieg. Ashley Young (13.), Juan Mata (28.), Romelu Lukaku (42.) und Marcus Rashford (82.) trafen für die Red Devils, bei denen der französische Weltmeister Paul Pogba auf der Bank blieb. Den Treffer für Fulham, das die Partie nach einer Gelb-Roten Karte für André-Frank Zambo Anguissa (68.) in Unterzahl beendete, erzielte Aboubakar Kamara (67.) per Foulelfmeter. Weltmeister André Schürrle stand bei den Londonern in der Startelf, wurde nach einer schlechten Leistung aber in der 73. Minute ausgewechselt.