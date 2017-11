Rangnick: Keita bleibt definitiv bis zum Sommer bei RB Leipzig

Leipzig. Der in eine Führerschein-Affäre verwickelte RB-Star Naby Keita wird nicht schon in der Winterpause zum FC Liverpool wechseln. Sportdirektor Ralf Rangnick sagte im Interview mit der Leipziger Volkszeitung (Donnerstag-Ausgabe): „Selbst wenn wir nicht in der Champions League überwintern sollten, würde es keinen Sinn machen, ihn früher nach Liverpool gehen zu lassen. Wir wollen natürlich versuchen, uns in der Bundesliga wieder international zu qualifizieren. Und dazu brauchen wir Naby.“