Leipzig. Er macht es noch einmal: Ralf Rangnick wird Übergangs-Cheftrainer bei RB Leipzig! Wie der SPORTBUZZER am Montagvormittag erfuhr, trainiert der 60-Jährige die Rasenballer in der kommenden Saison im Duett mit Jesse Marsch (44). Welche Rolle der bisherige Chefcoach der New York Red Bulls konkret im Trainerteam spielt, wollen die Verantwortlichen um 13 Uhr bei einer Pressekonferenz am Cottaweg bekannt geben.

Damit hat sich nun bestätigt, was der Sportbuzzer schon am 24. Mai vermeldete. Rangnick kehrt nach zwei Jahren Abwesenheit auf die Trainerbank zurück. Damals übernahm er nach der Entlassung von Alexander Zorniger und dem Interim mit Achim Beierlorzer die Amtsgeschäfte und führte RB Leipzig in die 1. Bundesliga.

In der kommenden Saison rückt dann der Hoffenheimer Julian Nagelsmann bei den Roten Bullen nach. Der 30-Jährige trainiert in dieser Spielzeit noch die Kraichgauer und spielt mit ihnen in der Champions League. Danach macht er von einer Ausstiegsklausel bei der TSG Gebrauch.

Die Rolle des Amerikaners Jesse Marsch, der auch als neuer US-Trainer im Gespräch war, ist im Augenblick noch unklar. Fest steht: Der 44-Jährige wird dem RB-Trainerteam angehören und soll auch eine Perspektive über die Saison hinaus aufgezeigt bekommen haben. Neu bei RB ist zudem der bisherige Leverkusener Videoanalyst Lars Kornetka. Offen ist derzeit, ob U19-Coach Robert Klauß ebenfalls zu den Bundesligaprofis aufrückt.