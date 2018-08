Rangnick sauer nach Dopingkontrolle in der Ukraine: „Grenzt schon an Schikane“

Anzeige

Leipzig. Augenringe hatte Ralf Rangnick trotz kurzer Nacht am Freitag nicht, dafür war er stinksauer auf die UEFA: „Ich habe gestern um Mitternacht noch vor der Tür der Dopingkontrolle gestanden und sie gefragt, ob es in der Murmel gehagelt hat? Der gute Mann dort konnte nichts dafür, er hat nur seinen Job gemacht. Aber wie man wirklich auf die Idee kommen kann, zum allerersten Mal in der Qualifikation eine Kontrolle anzusetzen, das grenzt schon an Schikane. Ich habe für so etwas kein Verständnis. Da hat sich offensichtlich keiner damit auseinandergesetzt, wann wir wieder spielen“, polterte der Coach von RB Leipzig vor dem Bundesligastart am Sonntag in Dortmund.

Ersatztorhüter Marius Müller und Kapitän Willi Orban waren die „Auserkorenen“ in der Nacht zum Freitag, mussten in den Katakomben der Slawutytsch-Arena Urin abgeben. Rangnick hatte sogar überlegt, seine beiden Spieler in der Ukraine und sie einen Tag später nach Hause fliegen zu lassen. Am Ende warteten alle gemeinsam, landeten dann gegen 3.15 Uhr wieder am Flughafen Leipzig/Halle. Rangnick war gegen 5 Uhr im Bett.

Seine Spieler durften am Freitag lange schlafen, auch noch am Mittag ein Nickerchen einlegen. Um 18 Uhr steigt die erste Einheit vor dem BVB-Spiel, zur selben Zeit wie der Anpfiff am Sonntag im Signal-Iduna-Park. Personell hofft Rangnick, wieder auf die drei Leistungsträger Jean-Kevin Augustin, Marcel Sabitzer und Kevin Kampl zurückgreifen zu können. Die Zeichen stehen gut, absolute Sicherheit habe er allerdings erst nach dem Abschlusstraining am Samstagnachmittag.

RB noch ohne Startsieg