Rasen zu schlecht! Abschlusstraining der DFB-Elf kurzfristig verlegt

Leipzig. Rasensorgen in Leipzig! Weil das Grün in der Red Bull Arena nicht ganz auf der gewohnt qualitativen Höhe ist, mussten die abschließenden Trainingseinheiten der deutschen und russischen Nationalelf vor dem Aufeinandertreffen am Donnerstag (20.45 Uhr) kurzfristig ins Leistungszentrum von RB Leipzig verlegt werden. Den Anfang machte das Team von Coach Stanislaw Tschertschessow. Er bat seine Jungs bereits um 12 Uhr zum gemeinsamen Üben auf Platz eins am Cottaweg. Die DFB-Elf wird dann um 17.30 Uhr erwartet. Auf dem Geläuf tragen sonst die Bundesliga-Junioren der Roten Bullen ihre Partien aus. Und hier feilt Bundestrainer Jogi Löw bis einschließlich Samstag an Taktik und Form für das wichtige Nations-League-Spiel gegen die Niederlande in der kommenden Woche.