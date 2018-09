Nach Rassismus-Eklat in der Kreisliga: Team verlässt geschlossen den Platz

In Deutschland ist Rassismus im Fußball kein allzu großes Problem mehr - sollte man meinen. Doch ein Spiel in der Kreisliga A, Ost in Baden zeigt jetzt leider, dass auch der deutsche Fußball vor rassistischen Ausartungen nicht gefeit ist: Nach einem Zweikampf wird der afrikanisch-stämmige Spieler Kebba Mamadou der Gästemannschaft von Anhängern des heimischen FC Weizen rassistisch beleidigt, wie der Südkurier berichtet.