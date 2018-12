Der ehemalige Bundesligaprofi Kevin-Prince Boateng hat beklagt, dass in den letzten Jahren kaum Fortschritte beim Kampf gegen Rassismus in Fußballstadien gemacht worden sind. Der Fußballer, der derzeit beim italienischen Serie-A-Club Sassuolo Calcio spielt, wurde während seiner Zeit beim AC Mailand 2013 ebenfalls rassistisch beschimpft. „Für bestimmte Personen ist ein farbiger Mensch ein Affe“, sagte Boateng der italienischen Zeitung Corriere della Sera.

Boateng meint, die Situation habe sich verschlimmert

Boateng wurde in Berlin geboren, sein Vater stammt aus Ghana. Es sei gut möglich, dass sich der Rassismus in der jüngsten Vergangenheit verschlimmert habe, sagte der ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt. „Wenn man bedenkt, dass sich einst über mich 50 Fans hermachten. Im (Mailänder Stadion) San Siro waren es letztens Zehntausend.“ Auch in Deutschland sei die Lage nicht sehr anders. Zwar habe er im Alltag keine Diskriminierung erlebt, „aber ich bin 1,90 Meter groß und wiege 90 Kilo. Vielleicht überlegt da einer vorher“.