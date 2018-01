Rassistische Beleidigungen im 96-Stadion: Anzeige wegen Verdachts der Volksverhetzung

Anzeige

Nach den rassistischen Ausfällen einer kleinen Fangruppe am Sonnabend beim Heimsieg der Roten in der Fußball-Bundesliga gegen Mainz 05 hat ­96-Chef Martin Kind Anzeige wegen des Verdachts der Volksverhetzung erstattet. Der Verein bestätigte diesen Schritt. „Martin Kind hat am Dienstag im Namen des Vereins diese Strafanzeige erstattet“, sagte 96-Mediendirektor Heiko Rehberg dem Sportbuzzer. „Es ist ein deutliches Zeichen von uns, wie ernst wir dieses Thema nehmen“, erklärte 96-Chef Martin Kind. Nach dem Eingang der Anzeige wird die Abteilung Staatsschutz der Polizeidirektion Hannover die Ermittlungen aufnehmen.

Der heutige Mainzer und frühere 96-Profi Leon Balogun und sein nigerianischer Teamkollege Anthony Ujah waren beim Aufwärmen von 96-Fans mit Affenlauten empfangen worden. Leon Balogun hatte den Vorfall über den Kurznachrichtendienst Twitter öffentlich gemacht. „Ich bin erschrocken darüber, dass so ein Verhalten 2018 in der Bundesliga, in der jeden Tag Spieler unterschiedlicher Herkunft, Hautfarbe und Religion gemeinsam für ihre Fans kämpfen, überhaupt noch existiert“, heißt es in der Nachricht. In keiner Fankurve der Welt solle Platz für Rassismus sein, fügte er hinzu.

Gegenüber der Nachrichtenagentur dpa forderte Balogun am Dienstag die Einrichtung einer anonymen Meldestelle, um rassistische Auswüchse aufklären zu können. Unter den vier bis sieben Pöblern sei nach Baloguns Angaben auch ein zwölfjähriger Junge gewesen. Nach Angaben des Profis sollen dem Verein die Täter inzwischen bekannt sein. „Ich habe keine Lust, dass man hier in ein paar Jahren Verhältnisse wie in Italien oder England hat, dass das Standard wird und mit irgendwelchen Geldstrafen abgetan wird“, sagte Balogun. Deshalb habe er mit Teamkollege Anthony Ujah beschlossen, den Vorfall öffentlich zu machen. Unklar ist, ob die beiden Betroffenen inzwischen Anzeige erstattet haben. Die Ermittlungen der Polizei konzentrieren sich neben der Befragung von Zeugen insbesondere auf die Auswertung der Videoaufnahmen aus dem Stadion.

Bilder zum Spiel Hannover 96 gegen den FSV Mainz 05 Matthias Ostrzolek (links) lehnt sich gegen Daniel Brosinski. © dpa Konzentriert vor Anpfiff: 96-Trainer André Breitenreiter © dpa Salif Sané ist am Ball. Robin Quaison verfolgt ihn. © dpa Salif Sané mit dem hohen Bein. Aber Robin Quaison ist mit dem Kopf eher an der Kugel. © dpa Hat Grund zur Aufregung: 96-Coach André Breitenreiter. © dpa Niclas Füllkrug feiert seinen Treffer mit Pirmin Schwegler. © dpa Beim Elfer zeigt sich Füllkrug eiskalt und trifft zum 2:2. © dpa Wieder ein Grund zum Jubeln: Füllkrug empfängt die Gratulationen zu seinem Doppelpack. © dpa Kämpft auch am Boden weiter: Matthias Ostrzolek. © dpa Kaltstart mit zwei Gegentoren für Michael Esser im 96-Tor. Matthias Ostrzolek (links) hakt im Zweikampf nach. © Maike Lobback (Team zur Nieden) Waldemar Anton hat die große Chance vor dem Mainzer Tor. © Maike Lobback (Team zur Nieden) Niclas Füllkrug klatscht mit seinen Mitspielern ab. © Maike Lobback (Team zur Nieden) Marvin Bakalorz kann es nicht fassen. © dpa Ihlas Bebou (links) hat den Ball genau im Blick. © dpa

