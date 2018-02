Rául: "Ich würde gerne nach Schalke zurückkommen"

„Ich habe die Zeit dort sehr geliebt, als Spieler und mit meiner Familie“, erzählt der 40-Jährige am Montag am Rande des Laureus Sport Awards, der am Dienstag in Monte-Carlo vergeben wird. Nach seiner Zeit bei Real Madrid sei er froh gewesen, „diese Erfahrung auf Schalke gemacht zu haben. Allein das Halbfinale in der Champions League...“ Nach zwei Siegen gegen Inter Mailand stoppte damals Manchester United die Schalker und Raúl. Aber auch der Gewinn des DFB-Pokals, die Spiele in der Europa League hat Raúl noch in seinem Herzen. „Das war unglaublich. Grade die Unterstützung der Fans.“