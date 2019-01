Irrer TV-Auftritt: Ex-Chelsea-Star Raul Meireles zeigt exotische Karaoke-Nummer

Was machen Ex-Fußballer nach ihrer Karriere? Da gibt es offenkundig ganz verschiedene Herangehensweisen: Der eine wird Trainer, der andere will mit dem Fußball am liebsten gar nichts mehr zu tun haben und tauscht die Fußballschuhe gegen den Golfschläger aus. Und dann gibt es Raul Meireles. Der ehemalige Mittelfeldstar, der in seiner Laufbahn für den FC Porto, Liverpool, Chelsea und Fenerbahce spielte, scheint sein Leben nach dem Fußball in vollen Zügen zu genießen.