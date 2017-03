Exklusiv: Wechselverbot für Leipzig-Star Naby Keita

Nach Informationen des Sportbuzzers besteht ein Wechselverbot für den Mittelfeldstar der Leipziger, der in der laufenden Saison bereits vier Tore erzielte und acht Assists beisteuerte. Wie der Sportbuzzer weiter erfahren hat, will RB vorzeitig mit dem Spieler aus Guinea verlängern (aktueller Vertrag gilt bis 2020) und steht deshalb vor Gesprächen mit dessen Berater.

RB sehe deshalb auch keine Veranlassung, mit dem FC Bayern München in Verhandlungen zu treten. Die Leipziger streben einen Startplatz im internationalen Geschäft an, dafür ist Keita einer der zentralen Spieler.

Das Wechsel-Verbot ist eine klare Ansage an den FC Bayern München, der nur allzu gerne Spieler von direkten Titel-Konkurrenten verpflichtet. Vor allem Borussia Dortmund musste in jüngster Vergangenheit die Wechsel von den Topstars Götze, Lewandowski und Hummels zum FC Bayern verkraften. RB Leipzig will dieses Schicksal nicht teilen und hat für die Vertragsverlängerungen scheinbar auch die nötigen finanziellen Möglichkeiten.