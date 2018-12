RB Leipzig gegen Werder Bremen live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Vorrundenfinale in der Red Bull Arena! Mit der Partie RB Leipzig gegen Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) ist für die Roten Bullen die Gelegenheit, ein wechselhaftes Jahr mit einem Erfolgserlebnis abzuschließen. Mit einem Sieg könnte RBL den Rückstand auf Bayern München und Rang drei vor dem Abendspiel des Rekordmeisters in Frankfurt wieder verkürzen.

Die Statistik spricht für RB Leipzig: Beide Heimspiel gegen Werder gewannen die Sachsen in der Bundesliga mit jeweils zwei Toren Unterschied. Aber: Drei Heimspiele gegen den gleichen Gegner gewann RB in drei Jahren Bundesliga noch nie.

Marcel Sabitzer fehlt den Leipzigern gesperrt. Werder Bremen kam im Wochenspieltag nur zu einem 1:1 gegen 1899 Hoffenheim und hat auf Rang neun etwas an Schwung verloren. ist auch das große Verfolgerduell in der Fußball-Bundesliga. „Ich habe große Überzeugung, dass die Jungs die Tore machen, auch wenn das am Mittwoch nicht so geklappt hat“, sagt Bremen-Coach Florian Kohfeldt über dieses Spiel. Ralf Rangnick von RBL fordert: „Es gilt, noch einmal alle Kräfte zu bündeln, wir wollen einen Heimsieg, um dann auf eine zufriedenstellende Hinrunde zurückblicken zu können.“ Bei den Leipzigern würden Dayot Upamecano und Diego Demme im Falle einer Gelben Karte im ersten Spiel nach der Winterpause gegen Herbstmeister Borussia Dortmund zuschauen. Die Bremer haben im Spiel in Leipzig keine direkte Gelbsperre zu fürchten.

Wie sehe ich das Spiel RB Leipzig gegen Werder Bremen live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt RB Leipzig gegen Werder Bremen am Sonntag ab 15.30 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf den Kanälen Sky Bundesliga 1 (Konferenz), Sky Bundesliga 3 (Einzelspiel) und HD. Live-Kommentator in Leipzig: Kai Dittmann. In der Konferenz zu hören: Markus Götz.

Wird RB Leipzig gegen Werder Bremen live im Free-TV übertragen?

Nein. Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels RB Leipzig gegen Werder Bremen ist später ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau und ab 23 Uhr im ZDF-Sportstudio zu sehen.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel RB Leipzig gegen Werder Bremen bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

