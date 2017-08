RB Leipzig auf der Suche nach Torchancen

In allen Phasen der Partie hatte RB Leipzig gegen kompakte Schalker das gleiche Problem: Torchancen kreierte der Vizemeister so gut wie keine. Das Spiel mit Ball wird für das Hasenhüttl-Team die Herausforderung in der Bundesliga bleiben.

Leipzig/Gelsenkirchen. Dem erfolgreichsten Torschützen der vergangenen Saison von RB Leipzig war schon in der Vorbereitung auf das zweite Jahr in der Bundesliga klar: „Viele Mannschaften werden nicht mehr darauf reinfallen, hoch zu stehen oder Gegenpressing zu spielen. Viele werden sich eher hinten reinstellen“, sagte Timo Werner und lag damit zumindest für den Auftakt beim FC Schalke 04 goldrichtig. Trotz Heimvorteil vor fast 61.500 Zuschauern überließen die Königsblauen den Roten Bullen das Spiel. Coach Domenico Tedesco erklärte: „Das war nicht geplant, sondern der Situation geschuldet, dass RB immer wieder Überzahlsituationen hergestellt hat. Trotzdem hatten wir eine Idee, wie wir das mit viel Leidenschaft verteidigen.“

Stürmer Yussuf Poulsen sah das ein bisschen anders: „Die hatten einen klaren Plan und wollten nicht zu viele Fehler machen. Das haben sie uns überlassen.“ Dabei war das Spiel in Ballbesitz einer der Schwerpunkte in der Saisonvorbereitung von RB Leipzig gewesen. Bis zu einem gewissen Punkt funktionierte das am Samstagabend, wie die Statistik der 0:2-Niederlage beweist. Das Hasenhüttl-Team legte eine größere Laufleistung an den Tag, hatte mit 81 Prozent eine bessere Passquote und mit zwölf Torschüssen einen mehr als Schalke.

Nur zwei Torchancen im Spiel

Doch das Entscheidende fehlte – echte Torchancen. Nur zwei Möglichkeiten kreierte RBL insgesamt, in der ersten Halbzeit keine einzige. Nationalspieler Werner sowie sein Nebenmann Yussuf Poulsen kamen nicht zum Zug. Beide mussten sich mit einem einzigen Torschuss begnügen. Werner verzeichnete am Ende sogar weniger Ballbesitz als Keeper Peter Gulacsi. Der letzte Pass in die Spitze fehlte, da waren sich alle RB-Akteure einig.

In der Galerie: Die Zahlen zum RB-Gastspiel auf Schalke Torschüsse: RB zieht ein Mal mehr ab, Schalke trifft zwei Mal. Zuspiele und Ballbesitz: Deutlich mehr Ballstafetten und eine geringere Fehlpassquote bringen RB Leipzig keinen Ertrag. Flanken: Die Hasenhüttl-Elf schlägt mehr Flanken, nutzt diese Vorlagen aber nicht. Mann gegen Mann: Ausgeglichene Zweikampfquote der Kontrahenten. Fouls: Wie auch die Zweikampfbilanz nahezu ausgeglichen. Unterwegs: Ausgeglichene Bilanz auch bei den zurückgelegten Kilometern und im Sprintverhalten. Standards: Mehr Ecken und Freistöße bringen RB Leipzig nichts Zählbares.

Zudem leistete sich der Vizemeister ungewohnt viele Fehlpässe. Dass die überraschende Aufstellung des Trainers mit Naby Keita neben Marcel Sabitzer, Stefan Ilsanker und Konrad Laimer im defensiven Mittelfeld, sowie weitere Umstellungen nach der Pause ein Grund für die fehlende Präzision gewesen sein könnte, verneinten die Spieler. Der RB-Coach erklärte seine Intention: „Wir sind teilweise im 4-3-3 angelaufen und konnten den Gegner dadurch früh zu Fehlern zwingen. Wir haben uns versprochen, von den Halbspuren mehr Druck zu bekommen und von dort die Bälle gut durchstecken zu können. Leider Gottes war das nicht mit der Präzision, die uns eigentlich auszeichnet.“

Jetzt durchklicken: Die Noten für RB Leipzig auf Schalke Peter Gulacsi: Chancenlos beim Elfer, vorher top gegen Bentalebs Böller aus 20 Metern. Note 2. (@GEPA Pictures) Willi Orban: Unaufgeregte Leistung, immer konzentriert. Note 3. (@GEPA Pictures) Dayot Upamecano: Setzt seinen wuchtigen Körper oft gut und zuweilen nicht so gut ein, wie zum Beispiel vorm Elfer. Note 4. (@GEPA Pictures) Lukas Klostermann: Stabiler Faktor in beide Richtungen, kann es auf rechts und links. Note 3. (@GEPA Pictures) Marcel Halstenberg: Kann es viel besser, holt sich Gelb ab und bleibt zur Halbzeit in der Kabine. Note 4. (@GEPA Pictures) Konrad Laimer: Erfrischender Part, leichtfüßig, zweikampfstark. Note 3. (@GEPA Pictures) Marcel Sabitzer: Beste Offensivkraft der Roten Bullen. Note 3. (@GEPA Pictures) Naby Keita: Vorm Wechsel mit vielen unglücklichen Aktionen, danach besser. Schießt Fährmann an die Birne statt ins Tor. Note 3. (@GEPA Pictures) Stefan Ilsanker: Laimers Pendant im defensiven Mittelfeld macht es fast genauso gut. Note 3. (@GEPA Pictures) Yussuf Poulsen: Steht bei seinem vermeintlichen Ausgleichstreffer knapp im Abseits. Engagiert und ohne Fortune. Note 4. (@GEPA Pictures) Timo Werner: Ist von guten Anspielen abhängig. Die kamen nicht. Auffällig unauffällig. Note 4. (@GEPA Pictures) Bruma: Deutet mit gelungenen Dribblings an, was er kann. Note 3. (@GEPA Pictures) Emil Forsberg: Mit ihm übernimmt RB die Spielkontrolle - nicht mehr und nicht weniger. Note 3. (@GEPA Pictures) Jean-Kevin Augustin: Guter Kicker, guter Körper, könnte in Kürze länger spielen. Note 3. (@GEPA Pictures)

Sieg der Mentalität

Dass Hasenhüttl sich dafür entschieden hatte, Spielgestalter Emil Forsberg in der ersten Halbzeit draußen zu lassen, verteidigte der Trainer auch nach der Partie als richtige Entscheidung. Wegen der fehlenden Fitness nach eitriger Angina sei die Verletzungsgefahr für einen längeren Einsatz zu hoch gewesen, begründete der 50-Jährige.

In der Galerie: Die Stimmen zum Spiel Willi Orban (RB Leipzig): „Wir sind gut reingekommen. Spätestens mit dem Elfmeter ist das Spiel gekippt. Das ist sehr ärgerlich, denn bis dato haben wir ganz gut agiert und nichts zugelassen. So rennen wir dem Rückstand hinterher und haben es nicht mehr geschafft, es auszubügeln.“ (@ Imago) Ralf Fährmann (FC Schalke 04): „Wenn du 2:0 im ersten Spiel gegen RB Leipzig gewinnst, dann hat alles gepasst. Man muss der Mannschaft ein Kompliment machen. Wir sind als Team zusammengerückt. Keiner war sich zu schade, für den anderen in den Zweikampf zu gehen und die letzten Meter zu machen. Das hat auch das Stadion beflügelt.“ (@ Imago) Ralph Hasenhüttl (Trainer RB Leipzig): „Meine Mannschaft hat viel versucht, sich aber nicht belohnt. Wir haben keine schlechten ersten 45 Minuten gespielt. Aber von Ballbesitz kann man sich nichts kaufen. Entscheidend ist, dass der letzte Pass ankommt und das kam er heute nicht. … Es ist nicht schön als Verlierer vom Platz zu gehen, aber mir ist nicht Angst und Bange.“ (@ Imago) Domenico Tedesco (Trainer FC Schalke 04), der seine Premiere in der Bundesliga feierte: „Wir haben versucht, den gegnerischen Spielaufbau früh zu stören. RB hat es immer wieder geschafft, Überzahlsituationen herzustellen. Aber wir haben leidenschaftlich verteidigt. Das ist der Hauptgrund, warum wir dieses Spiel gewonnen haben. … Wir sind sehr glücklich.“ (@ dpa) Yussuf Poulsen: „Wir haben zu viele Fehler gemacht und zu wenig Genauigkeit gehabt im letzten Drittel. Wir hatten sehr gute Ansätze, aber der letzte Ball in die Tiefe hat gefehlt. Alles andere war ganz in Ordnung.“ (@ Imago) Konrad Laimer: „Der Gegner hat sehr tief gestanden. Da war es schwer, durch das Bollwerk zu kommen. Uns haben die Torchancen gefehlt. Da müssen wir uns noch verbessern, das wissen wir auch.“ (@ Gepa Pictures) Christian Heidel (Manager Schalke 04): „Die Mannschaft ist ans Limit gegangen, auch kämpferisch, deshalb sind wir rundum zufrieden.“ (@Imago)

Der Sieg der Schalker war auch einer der Mentalität, sagte der neue Kapitän Ralf Fährmann: „Wir sind als Team zusammengerückt. Keiner war sich zu schade, für den anderen in den Zweikampf zu gehen und Meter zu machen, auch wenn man gefühlt fast vor einem Krampf stand.“ RB-Spielführer Orban monierte auf der anderen Seite, zum Bundesligastart habe er zu wenig vom eigentlichen RB-Fußball gesehen. „Wir müssen als Mannschaft noch geschlossener agieren und die Situationen erzwingen. Uns die Zentimeter erarbeiten, die uns gefehlt haben.“

Mehr zum Thema:

Sportdirektor Ralf Rangnick sagte am Sonntag im Doppelpass bei Sport1: „Wir müssen schauen, dass wir wieder in die Form der letzten Saison kommen, dann werden wir auch wieder Spiele gewinnen. Das hat nichts mit entschlüsselt zu tun. Man hat uns ja schon zur Rückrunde vergangene Saison gesagt, wir wären entschlüsselt und dann haben wir fast so viele Punkte geholt, wie in der Hinrunde.“

