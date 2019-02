RB Leipzig drohen gegen VfL Wolfsburg bis zu zehn Ausfälle

Leipzig. Mit zwei deutlichen Auswärtserfolgen im Gepäck geht RB Leipzig am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) im Achtelfinale des DFB-Pokals an den Start. Doch den Bundesliga-Vierten plagen vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg große Personalsorgen. Neben den beiden langfristig verletzten Dayot Upacmecano (Knorpelquetschung im Knie) und Winterneuzugang Amadou Haidara (Kreuzbandverletzung) und Leih-Spieler Emile Smith Rowe (Leistenverletzung) wird definitiv Kevin Kampl fehlen. Der Slowene hatte in den vergangenen Wochen nach seinem Zehenbruch mit Problemen im Sprunggelenk zu kämpfen. Nun plagen ihn laut Trainer Ralf Rangnick seit zwei Tagen Kopfschmerzen, die einen Einsatz unmöglich machen.

Hoffnung bei Forsberg und Bruma

Der 29. Juli 2011 geht in die noch junge Geschichte von RB Leipzig ein. In der ersten Runde des DFB-Pokals ist Bundesligist VfL Wolfsburg zu Gast. Daniel Frahn nimmt dreimal Maß und trifft dreimal. Am Ende steht es 3:2. Der haushohe Favorit ist ausgeschieden und die RB-Fans feiern ihre Helden. © Christian Modla

Hoffnung macht dem 60-jährigen Trainer derweil Emil Forsberg. Der Schwede war gegen Hannover 96 nach seiner langwierigen Verletzung wieder zu einem Kurzeinsatz gekommen und rückt immer näher an die Startelf heran. Laut Rangnick käme ein Spiel von Anfang an in Frage, wenn Marcel Sabitzer tatsächlich ausfallen würde. Dennoch bremste der Coach einmal mehr: "Ich weiß, wie viel ein fitter Emil Forsberg der Mannschaft geben kann. Aber er kann nach der Verletzung noch nicht fit genug sein für 90 Minuten. Es ist die Frage, ob es Sinn macht, ihn von Beginn an zu bringen, wenn das Spiel vielleicht auch über 120 Minuten geht."