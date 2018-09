RB Leipzig befürchtet keine Strafe der Fifa wegen Augustins Absage bei der U21 Frankreichs

Bislang seien weder der Stürmer noch RB Leipzig zu einer Stellungnahme von der Fifa aufgefordert worden. Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick hatte seinen Schützling bereits verteidigt: „Wenn sich ein Spieler nach den zahlreichen Spielen, die wir in dieser Saison bereits hatten, müde und verletzungsanfällig fühlt und es dann konsequent so entscheidet, ist das absolut nachvollziehbar und vernünftig.“

Hintergrund des Zoffs: Der Stürmer soll den französischen Nachwuchs-Nationalcoach erst kurzfristig über sein Fernbleiben wegen „muskulären Ermüdungserscheinungen“ informiert haben. Anschließend bat er per Instagram um Verständnis für seine Entscheidung. Eine Einladung zum Nationalteam schlage man nicht „leichter Hand aus“ so der 21-Jährige. Er bedaure, dass die besonderen Umstände dazu geführt hätten, die Ehre nicht annehmen zu können. U21-Trainer Sylvian Ripoll übte öffentlich Kritik: „Das sind keine akzeptablen Entschuldigungen und sie passen nicht zum Spirit, den ich in der Mannschaft sehen will.“