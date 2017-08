RB Leipzig beginnt Vorbereitung auf Schalke mit voller Kapelle

Leipzig. Vizemeister RB Leipzig hat die erste Trainingseinheit in Vorbereitung auf den Bundesligastart beim FC Schalke 04 (Samstag, 18.30 Uhr) mit allen wichtigen Akteuren bestritten. Am Mittwoch kehrte Diego Demme drei Wochen nach seiner Knieprellung, die er sich beim Revanchefoul von Naby Keita zugezogen hatte, erstmals ins Mannschaftstraining zurück. Auch Verteidiger Bernardo, der zwei Wochen an einer Blessur im Sprunggelenk vom Emirates Cup laborierte, war wieder dabei.